Acionistas aprovam saída do Carrefour Brasil da Bolsa de São Paulo

Acionistas minoritários da filial brasileira do Carrefour concordaram, nesta sexta-feira (25), em vender suas ações para a empresa francesa, o que significa que a filial, também conhecida como Atacadão, não será mais listada na Bolsa de São Paulo.

"O Carrefour saúda esta decisão, que marca um passo fundamental na estratégia do Carrefour no Brasil, ao permitir a propriedade de 100% do capital e a exclusão das ações do Carrefour Brasil da Bolsa de Valores de São Paulo", disse um comunicado nesta sexta-feira.