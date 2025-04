Zelenski rejeita proposta dos EUA favorável à Rússia e Trump reclama

Donald Trump acusou na quarta-feira, 23 o presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, de sabotar o que ele afirmou ser um "iminente acordo de paz para acabar com a guerra". "Ele pode ter paz agora ou pode lutar por mais três anos antes de perder o país inteiro", escreveu Trump em sua rede social. O plano americano, no entanto, foi considerado favorável demais à Rússia, em muitos aspectos, uma cópia das exigências do Kremlin.

Autoridades dos EUA apresentaram a proposta na semana passada. O plano inclui deixar os russos com 20% do território ucraniano, além de negar à Ucrânia a adesão à Otan e de não incluir garantias de segurança, para evitar que os russos retomem a guerra no futuro. Trump também ofereceu o reconhecimento dos EUA à anexação da Crimeia pela Rússia e a suspensão das sanções.