Vaticano inicia despedida de Francisco

Milhares de fiéis se reúnem na Praça São Pedro para saudar o sumo pontífice pela última vez. Corpo de Francisco será velado até sexta-feira.O corpo do papa Francisco, que morreu na segunda-feira (21/04) aos 88 anos, já se encontra na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Ele foi transportado nesta quarta-feira pela manhã dentro de um caixão aberto que partiu da Casa de Santa Marta, onde Francisco residiu durante os 12 anos de seu papado, e escoltado por uma guarda de honra de oito guardas suíços. Ao toque fúnebre do maior sino da Basílica de São Pedro, a procissão também teve a participação de vários cardeais. Enquanto isso, na Praça de São Pedro, milhares de fiéis aguardavam desde às 7h30 (hora local) para saudar o papa pela última vez. Quando o caixão chegou na praça, houve uma salva de aplausos entre os milhares de presentes. Os portões da Basílica de São Pedro foram abertos ao público às 11h (horário local). A expectativa é a de que dezenas de milhares venham prestar suas últimas homenagens a Francisco durante os três dias de velório. Após o velório do sumo pontífice, haverá uma cerimônia no sábado que deve reunir diversos chefes de Estado do mundo todo, seguido pelo enterro. Na lista de convidados com presença confirmada estão o presidente dos EUA, Donald Trump, o ucraniano Volodimir Zelenski , o presidente Lula e o príncipe britânico William. Francisco, porém, não encontrará seu lugar de descanso eterno na Basílica de São Pedro, como é o costume entre papas, mas na Basílica de Santa Maria Maggiore, perto da principal estação ferroviária de Roma, conforme ele próprio estipulou em testamento. Também em contraste com a tradição - e diferente do enterro do papa emérito Bento 16, em janeiro de 2023 -, seu corpo não será exibido em um catafalco, ou seja, um esquife alto. Seguindo suas orientações manifestadas ainda em vida, Francisco jaz em um simples caixão de madeira, e sem a férula papal (bastão em forma de crucifixo), símbolo de poder. Ele se tornará o primeiro papa em mais de 100 anos a ser sepultado fora do Vaticano. Devido ao funeral, a Itália se prepara para uma grande operação de segurança. Segundo o ministro do Interior, Matteo Piantedosi, as autoridades esperam entre 150 e 170 delegações estrangeiras e dezenas de milhares de pessoas. Para controlar a multidão, foram instaladas barreiras dentro e fora da basílica, e os controles de segurança foram reforçados. Nascido em Buenos Aires, a 17 de dezembro de 1936, Francisco foi o primeiro jesuíta e primeiro católico das Américas a chegar à liderança da Igreja Católica. Sua última aparição pública foi no domingo de Páscoa, no Vaticano, um dia antes da morte. Antes disso, Francisco esteve internado durante 38 dias devido a uma pneumonia bilateral, tendo tido alta em 23 de março. ip (dpa/afp/Lusa)