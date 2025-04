Enviado de Trump se reunirá com representantes do Irã no sábado em Omã

O enviado americano Steve Witkoff participará de conversas com representantes do Irã no sábado, em Omã, o terceiro encontro em busca de um acordo sobre o programa nuclear de Teerã, informou nesta quinta-feira (24) o Departamento de Estado.

Michael Anton, chefe de planejamento de políticas do Departamento de Estado, liderará a equipe americana nesta rodada de conversas, que têm como objetivo acertar os aspectos técnicos que regerão futuras negociações, informou o governo.