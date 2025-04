Botafogo perde na visita ao Estudiantes (1-0) e é 3º do Grupo A na Libertadores

Com uma falha clamorosa do goleiro John, o Botafogo perdeu para o argentino Estudiantes nesta quarta-feira (23), em La Plata, em partida da terceira terceira rodada do Grupo A da Copa Libertadores-2025.

Aos 38 minutos, Guido Carrillo tentou de longe, e o chute, que parecia simples, escapou das mãos de John. A bola desviou em Gregore e pegou efeito, enganando o goleiro e indo parar no fundo da rede.