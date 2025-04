Wall Street fecha em alta, à espera de um alívio nas tensões comerciais

A bolsa de Nova York encerrou em alta a sessão desta quarta-feira (23), impulsionada por comentários tranquilizadores de Pequim e Washington sobre a crise tarifária e a atitude mais conciliadora do presidente americano, Donald Trump, em relação ao Federal Reserve (Fed, banco central americano).

O mercado americano segue vivendo "no ritmo das manchetes", baseadas nas declarações de Trump, assinalou Hogan.

Pequim, por sua vez, declarou, nesta quarta, que "as portas do diálogo seguem abertas".

Na terça-feira, Trump admitiu, perante a imprensa, que as sobretaxas de 145% que impôs aos produtos chineses eram "muito altas" e que seriam "reduzidas substancialmente".

O mercado "está em uma posição muito positiva, mas ainda não sabemos qual será o resultado desta guerra comercial", relativizou o analista.

Washington "ainda não" está discutindo as tarifas com Pequim, disse à imprensa durante o dia o secretário do Tesouro, Scott Bessent, na capital americana.

Trump também declarou que não tinha a "intenção" de demitir o presidente do Fed, Jerome Powell, depois que suas duras críticas ao chefe do BC americano sacudiram os mercados financeiros.