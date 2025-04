Roma em estado de sítio para funeral do papa Francisco

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A capital italiana, conhecida por seu tráfego caótico e sua infraestrutura saturada, se prepara para semanas de intensa atividade que se estenderão até o conclave em maio, no qual os cardeais escolherão o novo papa.

O desafio logístico de segurança é colossal. Estima-se a chegada de entre 150 e 170 delegações estrangeiras, incluindo líderes como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, os mandatários Luiz Inácio Lula da Silva, Javier Milei, os reis da Espanha e Bélgica, além do príncipe William.

Desde quarta-feira (23), com a chegada do caixão do papa à Basílica de São Pedro, as autoridades italianas fecharam completamente os acessos ao Vaticano e as ruas adjacentes.

Rigorosos controles de segurança foram estabelecidos, incluindo revistas de mochilas, raio-x, patrulhamento constante da polícia italiana, carabineiros e a gendarmaria do Vaticano.