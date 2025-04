Os fiéis começaram a entrar nesta quarta-feira (23) na capela-ardente do papa Francisco, instalada no interior da Basílica de São Pedro, para prestar suas homenagens ao primeiro pontífice latino-americano.

As lágrimas e um sentimento de esperança se misturam entre os fiéis que comparecem à missa de réquiem para o papa Francisco, celebrada nesta quarta-feira (23) no Santo Sepulcro, na Cidade Velha de Jerusalém, um dos locais mais importantes do cristianismo no mundo.

PARIS:

Os líderes mundiais confirmados no funeral do papa Francisco

Lista dos chefes de Estado e de governo, responsáveis políticos e membros da realeza que confirmaram a sua presença para o funeral, em Roma no sábado (26), do papa Francisco, que morreu na segunda-feira.

=== EUA CHINA TARIFAS ===

PEQUIM:

China diz que 'porta está aberta' para negociações após Trump sinalizar queda das tarifas

A China afirmou nesta quarta-feira (23) que está aberta a conversar com os Estados Unidos sobre as tarifas, depois que o presidente Donald Trump mencionou a possibilidade de um acordo, o que aumenta as esperanças de uma possível diminuição das tensões comerciais.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

NOVA YORK:

'Ataques diários': a vida dos jovens trans sob Trump nos EUA

Lorelei Crean, de 17 anos, passa seu tempo visitando faculdades, concluindo projetos escolares e tentando aproveitar as férias de primavera como qualquer adolescente dos Estados Unidos.

SAN DIEGO:

Observadores do clima temem cortes de Trump à ciência

Em seu laboratório na Califórnia, Ralph Keeling examina um gráfico criado a partir de dados que seu pai começou a compilar e que mantém um registro da quantidade de dióxido de carbono na atmosfera.

BELLVILLE:

No 'Trump Burger', clientes saboreiam os primeiros 100 dias do presidente no cargo

É meio-dia no Trump Burger e o lugar está lotado. O aroma de carne grelhada preenche este estabelecimento com uma dúzia de mesas no Texas. Clientes saboreiam sanduíches e os primeiros 100 dias do presidente no cargo.

WASHINGTON:

Cientistas alarmados com repressão de Trump à pesquisa nos EUA

De tratamentos de câncer às mudanças climáticas, o governo Trump está remodelando o cenário da pesquisa nos Estados Unidos, que corre o risco de se desviar de seu objetivo de ser uma nação líder em ciência e enfrentar uma fuga de cérebros.

NOVA YORK:

Novo julgamento de Weinstein entra na fase das alegações

O novo julgamento do ex-produtor de cinema Harvey Weinstein, cuja queda em 2017 marcou o início do movimento #MeToo, entra nesta quarta-feira (23) na etapa da apresentação das alegações da acusação e da defesa, após a anulação da primeira condenação por estupro e agressão sexual.

-- EUROPA

LONDRES:

EUA pressiona Rússia e Ucrânia com proposta de 'trocas territoriais'

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, exigiu nesta quarta-feira (13) que Rússia e Ucrânia alcancem um acordo no conflito entre os dois países, com a proposta de "trocas territoriais", enquanto negociações acontecem em Londres entre autoridades americanas, ucranianas e europeias.

-- ORIENTE MÉDIO

GAZA:

Presidente da Autoridade Palestina pede libertação dos reféns de Gaza; bombardeios israelenses matam 18

O presidente da Autoridade Palestina, Mahmud Abbas, fez um apelo nesta quarta-feira (13) para que o Hamas liberte todos os reféns e afirmou que o cativeiro proporciona a Israel "desculpas" para atacar Gaza, onde as equipes de emergência recuperaram corpos carbonizados após bombardeios israelenses.

=== ECONOMIA ===

WASHINGTON:

Guerra comercial deixará sequelas nas finanças públicas, alerta FMI

Em um mundo incerto devido à guerra comercial iniciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, os países deverão, acima de tudo, sanear suas finanças e reduzir a dívida pública, alertou nesta quarta-feira (23) o Fundo Monetário Internacional (FMI).

BRUXELAS:

UE anuncia multas elevadas contra Apple e Meta em meio a tensões comerciais com EUA

A Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE), anunciou nesta quarta-feira (23) a imposição de multas de centenas de milhões de euros contra Apple e Meta, gigantes do setor digital, uma iniciativa que pode gerar a ira do governo dos Estados Unidos.

XANGAI:

Salão do Automóvel de Xangai exibe novos carros elétricos apesar das tarifas de Trump

O 'Auto Xangai', maior salão do automóvel do mundo, abriu as portas nesta quarta-feira (23) em Xangai com as últimas inovações tecnológicas no setor de carros elétricos, em meio às barreiras comerciais que afetam as ambições globais da China

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PORTO ALEGRE:

Porto Alegre, diante do mesmo perigo um ano depois das cheias mortais

Equipados com brochas e tintas doadas, dezenas de voluntários recuperam fachadas arruinadas em um bairro de Porto Alegre. Um ano depois das cheias devastadoras, a solidariedade contrasta com a lentidão das autoridades para proteger a cidade de uma nova catástrofe.

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

--- Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

