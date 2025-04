Papa aparece para saudar fiéis na bênção Urbi et Orbi

Ainda se recuperando de uma infecção respiratória, pontífice fez aparição na sacada da Basílica de São Pedro após a missa do Domingo de Páscoa. Depois circulou no papamóvel, pela primeira vez após deixar hospital.O papa Francisco, ainda se recuperando de uma infecção respiratória, apareceu na sacada da galeria central da Basílica de São Pedro para a bênção Urbi et Orbi após a missa do Domingo de Páscoa e depois saudou os fiéis circulando a Praça de São Pedro a bordo do papamóvel, usando o veículo pela primeira vez após deixar hospital. Francisco não participou de nenhum dos ritos da Semana Santa, pois continua se recuperando após passar 38 dias no hospital com pneumonia bilateral e receber alta em 23 de março. O pontífice argentino, de 88 anos, permaneceu sentado em sua cadeira de rodas, sem cânulas nasais de oxigênio, desejou a todos uma "feliz Páscoa" e pediu ao mestre de cerimônias para fazer a leitura de sua tradicional bênção "Urbi et Orbi" ("à cidade e ao mundo") para as cerca de 35 mil pessoas que estavam reunidas na Praça de São Pedro para a missa do Domingo de Páscoa, que fora celebrada pelo cardeal Angelo Comastri. "Não pode haver paz sem liberdade de religião, liberdade de pensamento, liberdade de expressão e respeito pelas opiniões dos outros", dizia seu discurso, que também condenou o antissemitismo "preocupante" e a situação "dramática e deplorável" na Faixa de Gaza. Francisco fez outra aparição surpresa neste sábado, quando foi rezar na Basílica de São Pedro antes da Vigília do Sábado Santo e parou para cumprimentar alguns grupos de peregrinos americanos que estavam lá no momento. Ausência dos ritos da Semana Santa O papa esteve ausente de todos os ritos da Semana Santa do Vaticano e só compareceu à prisão Regina Coeli, perto do Vaticano, na tarde da Quinta-feira Santa para cumprimentar os presos, como tem feito desde o início de seu pontificado. "Estou vivendo da melhor maneira possível", respondeu o pontífice em um sussurro da janela do carro ao sair da prisão, quando questionado pela mídia sobre como ele estava vivenciando esta Semana Santa neste momento delicado para sua saúde. Encontro com vice de Trump Pouco antes, também neste domingo, Francisco se encontrou brevemente com o vice-presidente dos EUA, J.D. Vance, para trocar saudações de Páscoa, após eles se envolverem em uma discussão à distância sobre os planos de deportação de migrantes do governo Trump. A comitiva de Vance entrou na Cidade do Vaticano por um portão lateral e estacionou perto da residência de Francisco no hotel enquanto a Missa de Páscoa era celebrada na Praça de São Pedro. O Vaticano informou que eles se encontraram por alguns minutos na Casa Santa Marta "para trocar saudações de Páscoa". O gabinete de Vance informou que eles se encontraram, mas não forneceu mais detalhes. No total, a comitiva de Vance esteve em território vaticano por 17 minutos. md (EFE, AP)