Astronauta mais velho em atividade da Nasa volta à Terra

Don Pettit retornou pegando carona numa nave russa no mesmo dia em que completou 70 anos e após passar 222 dias em missão na Estação Espacial Internacional.A nave espacial russa Soyuz MS-26 retornou à Terra neste domingo (20/04) com três pessoas a bordo. Entre eles estavam dois cosmonautas russos: Alexei Ovchinin e Ivan Vagner. O terceiro, um americano: Don Pettit, o astronauta mais velho em atividade na Nasa, que tornou-se septuagenário enquanto viajava de volta para a Terra para concluir uma missão de sete meses a bordo da Estação Espacial Internacional (EEI). A aterrissagem ocorreu a menos de 150 quilômetros a sudeste da cidade de Zhezkazgan, nas estepes do Cazaquistão, menos de quatro horas depois de se desacoplar do módulo russo Rassvet da EEI. "Hoje, às 4h20, horário de Moscou (22h20 Brasília, sábado), a nave Soyuz MS-26 com Alexei Ovshinin, Ivan Vagner e Donald (Don) Pettit a bordo aterrissou perto da localidade cazaque de Zhezkazgan", informou a agência espacial russa Roscomos. Pettit passou 222 dias na estação desta vez, elevando o total para 590 desde seu batismo como astronauta. A agência espacial americana celebrou o fato de Pettit retornar à Terra no dia de "seu 70º aniversário, domingo, 20 de abril", o que o torna o astronauta mais velho em atividade. Ainda assim, ele não é o americano mais velho a viajar ao espaço pela Nasa - esse recorde pertence a John Glenn, que, aos 77 anos, voou em uma missão da Nasa em 1998. Ele morreu em 2016. Durante sete meses, Don Pettit "comandou pesquisas para melhorar a capacidade em órbita da impressão em 3D, a tecnologia de tratamento de águas residuais, o cultivo de plantas e a gestão de um incêndio em microgravidade", destacou a Nasa. Por sua vez, Ovchinin, que passou 595 dias em órbita, entregou o comando da plataforma orbital ao japonês Takuya Onishi na sexta-feira, durante uma cerimônia tradicional. A expedição que retornou em segurança hoje à Terra havia chegado em setembro do ano passado à estação na qual chegaram a viver dez pessoas. Recentemente, a Soyuz MS-27, tripulada pelos cosmonautas russos Sergei Ryzhikov e Alexei Zubritsky e pelo astronauta da Nasa Jonathan Kim, atracou com sucesso na Estação Espacial. Por sua vez, o russo Kiril Peskov, as americanas Anne McClain e Nichole Ayers, e o japonês Onishi, todos membros da expedição número 72, permanecerão na plataforma por períodos mais longos. O espaço é um dos últimos âmbitos de cooperação entre Estados Unidos e Rússia, no momento em que as relações entre Moscou e Washington enfrentam um dos períodos mais complicados devido à guerra russa na Ucrânia. jps (AFP, EFE)