Funeral do papa Francisco acontecerá no sábado

O funeral do papa Francisco acontecerá no sábado (25), mas os fiéis poderão dar seu último adeus ao primeiro pontífice latino-americano a partir de quarta-feira na basílica de São Pedro, anunciou o Vaticano nesta terça-feira (22).

O papa Francisco morreu na segunda-feira (21), aos 88 anos, após um derrame cerebral. Seu funeral acontecerá no sábado, com a presença de muitos fiéis e autoridades, e precederá o conclave que elegerá seu sucessor.

Durante o conclave, os cardeais eleitores se reunirão a portas fechadas na Capela Sistina para definir o sucessor do papa Francisco, que faleceu na segunda-feira aos 88 anos.

(Vaticano religião eleições catolicismo igreja papa, 620 palavras, já transmitida)

VATICANO:

A defesa da Amazônia, a grande batalha do papa Francisco

A defesa da Amazônia, tanto de seu equilíbrio ecológico quanto de seus habitantes, foi uma das grandes batalhas de Francisco, o primeiro papa latino-americano da história, que morreu na segunda-feira(21) aos 88 anos.

(Religião Argentina igreja Vaticano papa, 460 palavras, já transmitida)

VATICANO:

O vocabulário da eleição do novo papa

Na imponente Capela Sistina, dentro do Palácio Apostólico do Vaticano, os 135 cardeais com direito a voto e menos de 80 anos escolherão nas próximas semanas o sucessor do papa Francisco. A seguir, um breve vocabulário sobre o evento crucial.

(Conclave religião igreja Vaticano papa, 720 palavras, já transmitida)

VATICANO:

Locais cruciais do conclave: da Basílica de São Pedro à Capela Sistina

O conclave, que deve escolher o sucessor do papa Francisco nas próximas semanas, segue à risca um protocolo muito preciso, elaborado durante séculos, em vários locais repletos de história.

(Vaticano conclave religião igreja papa morte, 790 palavras, já transmitida)

VATICANO:

O papado em números

O papa Francisco faleceu na segunda-feira, aos 88 anos. A seguir, alguns números importantes da história dos papados:

(Vaticano religião eleições catolicismo igreja papa, já transmitida)

VATICANO:

Vaticano, o menor Estado do mundo

O Vaticano, o menor Estado do mundo e cenário do conclave que definirá o sucessor do papa Francisco, foi oficialmente incorporado à comunidade internacional em 7 de junho de 1929, graças ao Tratado de Latrão assinado pelo papa Pio XI e pelo ditador Benito Mussolini.

(Vaticano conclave religião eleições catolicismo igreja papa, 440 palavras, já transmitida)

=== FMI PREVISÕES ===

WASHINGTON:

Economia global crescerá 2,8%, pressionada pelas tarifas de Trump, prevê o FMI

A economia global crescerá apenas 2,8% este ano devido à incerteza causada pelas tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e pelas retaliações de alguns países, previu o Fundo Monetário Internacional nesta terça-feira (22).

(FMI inflação economia macroeconomia taxas, 600 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

Incerteza comercial deve ser resolvida 'o mais rápido possível', alerta economista-chefe do FMI

A incerteza provocada pela política comercial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é "um grande peso para a economia mundial" e deve ser eliminada "o mais rápido possível, para o bem de todos", afirmou o economista-chefe do FMI em uma entrevista à AFP.

(FMI UE EUA inflação China comércio economia)

WASHINTON:

Previsões econômicas do FMI

Previsões econômicas publicadas nesta terça-feira (22) pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) para 2025 e 2026, detalhadas por país.

(FMI recessão inflação conjuntura comércio economia PIB macroeconomia, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Trump e a desordem mundial

Em 100 dias de seu retorno à Casa Branca, o presidente Donald Trump impôs seu "tempo", destratou aliados dos Estados Unidos, ameaçou anexar territórios e sacudiu a ordem geopolítica mundial.

(EUA conflito diplomacia política comércio Trump, 760 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

A ofensiva de Trump contra a imprensa tradicional em seus primeiros 100 dias no poder

Em 100 dias na Casa Branca, o presidente Donald Trump retomou sua estratégia para remodelar o panorama midiático dos Estados Unidos, que segue dando sinais de resistência.

(EUA mídia política)

GRANADA HILLS:

Mais golpes, menos pinhatas: tarifas de Trump abalam microempresários dos EUA

Salões de beleza, lojas de materiais de construção, lojas de pinhatas... as pequenas empresas nos Estados Unidos sentem o impacto da enxurrada de tarifas lançadas por Donald Trump durante seus primeiros 100 dias na Casa Branca.

(EUA microempresários 100dias pinhatas comércio economia taxas, 700 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

Presidência de Trump desafia o Estado de Direito nos EUA

Ele quer abolir a cidadania por direito de nascimento, expulsa migrantes para serem presos em El Salvador, ataca juízes e pressiona escritórios de advocacia: desde o início de seu segundo mandato, Donald Trump põe à prova o Estado de Direito nos Estados Unidos.

(EUA justiça constituição política imigração direito Trump, 740 palavras, já transmitida)

PEQUIM:

Tarifas alfandegárias de Trump incendeiam as relações EUA-China

Com o aumento das tarifas alfandegárias cobradas das importações chinesas, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, incendiou as relações com Pequim e provavelmente arruinou qualquer esperança de um encontro no curto prazo com seu par chinês, Xi Jinping, avaliam analistas.

(EUA diplomacia China política comércio economia, 850 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

JACARTA:

Plano alimentar indonésio pode gerar um 'desmatamento em massa'

Um soldado faz sinal de positivo enquanto opera uma máquina de colheita em um campo de arroz em uma região remota da Indonésia, afetada por um megaprojeto de segurança alimentar do governo que ameaça causar desmatamento em massa.

(Indonésia clima meio ambiente animais florestas agricultura alimentos, 690 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

XANGAI:

Salão do Automóvel de Xangai exibe concorrência no setor de carros elétricos

O maior salão do automóvel do mundo abre as portas na quarta-feira (23) em Xangai, onde os fabricantes estrangeiros tentarão provar que podem enfrentar as ultracompetitivas empresas chinesas que dominam a nova fronteira do setor elétrico.

(China automóvel, 650 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

ATENAS:

Plantio de árvores contra ondas de calor chega tarde em Atenas

Nas alturas de Kypseli, um dois bairros mais densamente povoados de Atenas, os moradores caminham por um pequeno parque criado há pouco para trazer um pouco de frescor ao verão na capital grega. No entanto, a iniciativa chega com muito atraso, segundo especialistas.

(Grécia clima meio ambiente respostas urbanismo, 770 palavras, já transmitida)

MANILA:

Escolas se adaptam às mudanças climáticas nas Filipinas

A professora de pré-escola Lolita Akim liga cinco ventiladores de piso e outros três estão a postos, enquanto luta para manter a atenção de seus pequenos alunos, submetidos ao calor sufocante de Manila.

(Filipinas clima onda de calor educação escola, 970 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

--- Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

