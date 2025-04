Lula e Boric criticam políticas comerciais de Trump

Os dois presidentes se reuniram para a assinatura de uma dezena de acordos bilaterais, enquanto a América Latina teme as consequências das tarifas de Trump à maioria dos bens que entram nos Estados Unidos.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seu par chileno, Gabriel Boric, questionaram duramente nesta terça-feira (22) as tarifas impostas por Donald Trump, durante encontro em Brasília, no qual defenderam a integração sul-americana diante da guerra comercial.

"Tem o presidente da república de um país importante como os Estados Unidos que resolve estabelecer a discussão favorável a uma política protecionista, contrário a tudo que foi falado para nós desde os anos oitenta, a globalização, o livre comércio", disse Lula.

De pé ao lado de Boric, Lula acrescentou: "Você não quer guerra fria, e eu não quero guerra fria. Eu não quero fazer opção entre os Estados Unidos ou China."

Boric, por sua vez, destacou a importância de fortalecer os laços do Chile com o Brasil, seu terceiro maior parceiro comercial, "em tempos nos quais o multilateralismo e a amizade entre os povos estão tão questionadas".

"O Chile é contra uma guerra comercial, o Chile é contra a politização arbitrária do comércio e defendemos com muita força nossa autonomia estratégica no mundo", apontou.