O papa Francisco, ainda em processo de recuperação de uma pneumonia, apareceu neste domingo (20) na varanda da basílica de São Pedro no Vaticano e, com voz frágil, desejou uma "Feliz Páscoa" aos milhares de fiéis reunidos no Vaticano para celebrar a ressurreição de Cristo.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Juiz da Suprema Corte americana critica bloqueio de deportação de venezuelanos

Um juiz conservador da Suprema Corte dos Estados Unidos criticou a intervenção do principal tribunal do país no sábado para suspender a deportação de migrantes venezuelanos ordenada pelo presidente Donald Trump, por considerar a decisão como "precipitada" e "legalmente questionável".

(EUA justiça diplomacia política crime imigração prisão Trump, 470 palavras, já transmitida)

BUENOS AIRES:

Presidente argentino volta a atacar a imprensa

O presidente da Argentina, Javier Milei, voltou a atacar a imprensa que crítica as políticas de seu governo, chamando os jornalistas de "sicários" e "lixo mentiroso", em uma mensagem publicada na rede social X.

(Argentina governo imprensa exportaçõ, 430 palavras, já transmitida)

-- ORIENTE MÉDIO

JERUSALÉM:

Exército israelense descarta 'execução' de socorristas palestinos em Gaza

Uma investigação do Exército israelense concluiu neste domingo que suas tropas não utilizaram "fogo indiscriminado" em um incidente no qual 15 socorristas morreram em Gaza no dia 23 de março, mas admitiu falhas e anunciou a destituição de um subcomandante.

(Israel palestinos conflito emergência, 490 palavras, já transmitida)

TEL AVIV:

Israel mobiliza tecnologia de ponta na guerra em Gaza

À primeira vista, o imponente 'bulldozer' que se desloca por uma área aberta em Tel Aviv não tem nada incomum, exceto quando você observa com mais atenção e percebe que a cabine do condutor está vazia.

(Israel conflito Palestinos, 640 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

'Starter packs' e desenhos inspirados no Ghibli: imagens geradas por IA inundam as redes

As imagens geradas pela inteligência artificial inundam as redes sociais. A última tendência, dos "starter packs", representa pessoas como figurinhas colecionáveis. O modismo traz dúvidas sobre os direitos autorais, o meio ambiente e a proteção de dados pessoais.

(IA tendências ciência, 690 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

--- Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

-- FÓRMULA 1

--- Acompanhamento do Grande Prêmio da Arábia Saudita de Fórmula 1

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com