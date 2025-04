RÚSSIA UCRÂNIA CONFLITO: Putin ordena cessar-fogo de Páscoa no conflito com a Ucrânia

=== EUA VENEZUELA MIGRAÇÃO ===

WASHINGTON:

Suprema Corte dos Estados Unidos suspende deportação de venezuelanos do Texas

A Suprema Corte dos Estados Unidos suspendeu neste sábado (19) a deportação de vários supostos membros de gangues venezuelanas do Texas para uma prisão salvadorenha, medida decretada com base em uma lei do século XVIII.

PUERTO OBALDIA:

Migrantes enfrentam travessia perigosa no retorno à Venezuela

Assustados, com a lancha avançando entre as águas agitadas do Caribe, um grupo de migrantes venezuelanos chega a La Miel, última localidade costeira panamenha antes de entrar na Colômbia. "É horrível", afirma Roquelina Pirela, após uma travessia perigosa de oito horas no mar.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

QUITO:

Equador em 'alerta máximo' por relatório sobre plano de assassinato de Noboa

O Equador está em "alerta máximo", afirmou neste sábado (19) o governo, após a divulgação de um relatório do serviço de inteligência com a advertência sobre uma suposta tentativa de assassinato contra o presidente reeleito Daniel Noboa.

-- EUROPA

VATICANO:

JD Vance discute questão dos refugiados durante visita ao Vaticano

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, foi recebido neste sábado (19) no Vaticano e abordou a questão dos refugiados durante uma reunião, dois meses após o papa Francisco criticar duramente a política migratória americana.

-- ORIENTE MÉDIO

KHAN YUNIS:

Em uma Gaza afetada pela fome, palestinos recorrem à carne de tartaruga

Com a escassez de alimentos na Faixa de Gaza sitiada e devastada pela guerra, algumas famílias desesperadas passaram a recorrer à carne de tartaruga como uma rara fonte de proteína.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PEQUIM:

Pequim sedia primeira meia maratona de robôs humanoides

Dezenas de robôs humanoides disputaram, neste sábado (19), em Pequim, a primeira meia maratona do mundo para androides, um símbolo das ambições chinesas no campo das novas tecnologias.

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

