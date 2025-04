Pais querem vetar amor Gay em livro de escola infantil nos EUA, e caso vai à Suprema Corte

Essa história - Prince and Knight (Príncipe e Cavaleiro) - é um dos cinco livros infantis com personagens LGBT+ voltados para alunos do jardim de infância até a quinta série que causaram polêmica em um distrito escolar suburbano e diverso de Maryland, e levaram o caso para a Suprema Corte, que será ouvida na terça-feira, 22.

Pais do condado de Montgomery que se opõem aos livros, por motivos religiosos, querem tirar seus filhos das aulas do ensino fundamental que usam esse material. O sistema escolar do condado recusou o pedido e os tribunais inferiores concordaram com a escola até agora. Mas o desfecho pode ser diferente na Suprema Corte, atualmente dominada por juízes conservadores que têm apoiado repetidamente alegações de discriminação religiosa nos últimos anos.

Os pais argumentam que escolas públicas não podem forçar as crianças a participar de instruções que violem sua fé. Eles apontam para cláusulas de exclusão opcional nas aulas de educação sexual e observam que o distrito originalmente permitia que os pais retirassem seus filhos das aulas quando os livros começaram a ser utilizados, mas depois mudou abruptamente de posição.

"É rotulado como um programa de artes da linguagem, de leitura e da escrita, mas o conteúdo é muito sexual", disse Billy Moges, membro do conselho do grupo de pais Kids First, formado em resposta à inclusão dos livros no currículo. "Está ensinando sexualidade humana e confundindo as crianças, e os pais não se sentem à vontade com seus filhos sendo expostos a essas coisas tão cedo."

Dezenas de pais testemunharam em audiências do conselho escolar sobre suas obrigações religiosas de proteger seus filhos pequenos e impressionáveis de lições sobre gênero e sexualidade que entram em conflito com suas crenças. Moges disse que retirou suas três filhas, agora com 10, 8 e 6 anos, da escola pública. Elas foram inicialmente educadas em casa e agora frequentam uma escola cristã particular, segundo ela.