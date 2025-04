Trump considera destituir o presidente do Federal Reserve

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e sua equipe consideram a possibilidade de destituir o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, disse o principal assessor econômico da Casa Branca nesta sexta-feira (18).

"O presidente e sua equipe continuarão analisando o assunto", disse o diretor do Conselho Econômico Nacional, Kevin Hassett, a repórteres quando questionado sobre a possibilidade de remover Powell do cargo, um dia após Trump atacar o chefe do banco central.