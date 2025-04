Potências europeias devem decidir sobre retomada de sanções ao Irã, diz Rubio

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, pediu às potências europeias que tomem rapidamente uma "decisão importante" sobre retomar as sanções ao Irã, na véspera de uma nova rodada de negociações em Roma entre americanos e iranianos.

Os europeus "têm que tomar uma decisão importante muito em breve sobre a reinstauração das sanções, porque o Irã está claramente fora do cumprimento do acordo atual", declarou no aeroporto parisiense de Bourget, um dia após uma reunião com seus homólogos europeus na capital francesa.