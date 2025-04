Tenista ucraniana Lesia Tsurenko processa WTA por "abuso psicológico"

A tenista ucraniana Lesia Tsurenko anunciou que entrou com uma ação judicial contra a WTA, alegando que a entidade que comanda o tênis feminino, e em particular um ex-diretor, não a apoiou quando ela sofreu problemas psicológicos em 2023.

Embora não mencione em seu texto, Tsurenko se refere à sua desistência do torneio de Indian Wells de 2023, antes de uma partida contra a bielorrussa Aryna Sabalenka, mais de um ano após o início da invasão russa à Ucrânia.

Na época, a tenista explicou: "Há alguns dias, conversei com o CEO da WTA, Steve Simon, e fiquei absolutamente chocada com o que ouvi. Ele mesmo me disse que era contra a guerra, mas que, se as jogadoras russas e bielorrussas a apoiavam, era a opinião delas e que eu não deveria me importar com a opinião dos outros".

Em agosto de 2024, Steve Simon foi substituído como chefe da WTA por uma mulher, Portia Archer.

Em seu texto, Tsurenko diz que sentiu "dor, medo, ataques de pânico, humilhação, ocultação de informações e pressão" daqueles ao seu redor para silenciá-la.