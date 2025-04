Secretário de Defesa dos EUA diz à França para se responsabilizar pela defesa da UE

O secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, foi o anfitrião de uma discussão nesta quinta-feira, 17, com o ministro das Forças Armadas da França, Sébastien Lecornu.

Os dois líderes conversaram sobre os aumentos nos gastos com defesa, a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) assumindo a responsabilidade primária pela defesa convencional da Europa e os esforços para uma paz duradoura na Ucrânia, segundo nota do departamento de Defesa.