Putin se encontra com ministro do Irã antes das próximas conversas de Teerã com EUA

O presidente russo, Vladimir Putin, reuniu-se nesta quinta, 17, no Kremlin com o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, que está em Moscou para uma visita.

Do lado russo, a reunião também contou com a presença do ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, e do assessor presidencial Yury Ushakov.