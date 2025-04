Chefe do BCE expressa apoio ao presidente do Fed após críticas de Trump

A presidentedo Banco Central Europeu, Christine Lagarde, expressou seu apoio ao presidente do Federal Reserve (Fed, banco central), Jerome Powell, nesta quinta-feira (17), depois que Donald Trump o criticou e pediu sua demissão.

O presidente americano, Donald Trump, criticou o presidente do Fed nesta quinta-feira, ao dizer que ele tem sido "muito lento" em cortar as taxas de juros e declarou: "É hora do mandato de Powell terminar".

Powell alertou na quarta-feira que as tarifas que Trump impôs a quase todos os parceiros comerciais dos Estados Unidos poderiam forçar o governo americano a escolher entre controlar a inflação ou o desemprego.

