Betis e Fiorentina avançam e vão se enfrentar nas semifinais da Conference League

Fazendo valer a vitória por 2 a 0 no jogo de ida em Sevilha, o Betis avançou para as semifinais da Conference League após empatar em 1 a 1 com o polonês Jagiellonia Bialystok nesta quinta-feira (17), no jogo de volta das quartas de final. A equipe verde e branco vai enfrentar a Fiorentina, que também se classificou ao eliminar o Celje, da Eslovênia.

Embora a Conference League esteja apenas em sua quarta edição, a Fiorentina foi vice-campeã nas duas temporadas anteriores, o que deixa o time italiano bem familiarizado com as fases finais do torneio. Não era o caso do Betis, que até esta quinta-feira nunca havia chegado tão longe em uma competição da Uefa. Na partida desta quinta-feira em Bialystok, o time da casa foi derrotado de forma honrosa se mostrando aguerrido durante toda a partida em busca dos gols que lhe permitissem sonhar com a classificação. No entanto, eles esbarraram na defensa sólida do Betis, que priorizava não correr riscos, e resistiu bem até que conseguiu abrir o placar com um gol do congolês Cedric Bakambu, na reta final (78').

O Jagiellonia respondeu rapidamente, com o macedônio Darko Churlinov empatando três minutos depois (81'), mas o placar permaneceu inalterado e os poloneses ficaram a dois gols de forçar a prorrogação. A Fiorentina, que havia vencido o Celje fora de casa por 2 a 1 no jogo de ida, empatou em casa em 2 a 2 nesta quinta-feira. Sob uma chuva intensa no Estádio Artemio Franchi, em Florença, os anfitriões abriram o placar aos 37 minutos com um gol do meio-campista Rolando Mandragora, que mesmo se desequilibrando conseguiu chutar cruzado de pé direito.