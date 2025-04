Senador americano chega a El Salvador para negociar retorno de deportado preso

O senador americano Chris Van Hollen chegou a El Salvador nesta quarta-feira (16) para negociar o retorno do migrante salvadorenho Kilmar Ábrego García, deportado "por engano" por Washington há um mês e preso no país desde então. "Acabei de aterrissar no aeroporto de San Salvador há alguns instantes (...) Como disse, o objetivo de minha visita é falar com as pessoas daqui sobre a libertação de Kilmar Ábrego García", declarou o congressista em um vídeo publicado em sua conta X.

O salvadorenho gerou controvérsia entre a Justiça americana e o governo do presidente Donald Trump, que admite tê-lo deportado "por engano". Casado com uma americana e pai de uma criança, Ábrego García foi uma das mais de 250 pessoas expulsas para El Salvador em 15 de março pelo governo Trump, que invocou a Lei de Inimigos Estrangeiros de 1798. Desde então, ele está preso em uma mega-prisão de alta segurança, apesar da ordem de um juiz federal dos EUA, apoiada pela Suprema Corte, pedindo que ele seja trazido de volta. O governo diz que não está em seu poder trazê-lo de volta.

Van Hollen decidiu então viajar ao país centro-americano, uma iniciativa apoiada por outros congressistas democratas, dois dias depois de uma visita à Casa Branca do presidente salvadorenho Nayib Bukele, que se alinhou a Trump, dizendo que ele também não possui "o poder" para mandá-lo de volta. "Espero reunir-me com funcionários de alto escalão do governo e ter a oportunidade de ver Ábrego García para informar sobre sua condição, mas meu propósito geral é enviar um sinal de que não vamos deixar de lutar por seu retorno", afirmou Van Hollen no vídeo. O congressista disse que entrou em contato com a embaixada salvadorenha em Washington, mas não sabe com quem poderá se encontrar no momento.

- "Mentiram sobre ele" - O governo Trump acusa-o, sem apresentar provas, de pertencer à gangue MS-13, considerada "terrorista" por Washington. "O Departamento de Segurança Interna disse que, se ele se apresentar em um porto de entrada, vão deportá-lo a outro país ou retirar-lhe o status de proteção e mandá-lo de volta para El Salvador. Bem, isso seria uma violação direta da ordem judicial" que exigia a "facilitação" de seu retorno, reclamou Van Hollen.

"Eles mentiram sobre ele", disse o senador do estado de Maryland, perto de Washington, onde Ábrego García residia com sua esposa. O governo reconheceu que o salvadorenho foi deportado devido a um "erro administrativo", já que em 2019 um tribunal revogou permanentemente a possibilidade de deportá-lo para El Salvador. "Trata-se do devido processo, do Estado de Direito", disse Van Hollen, afirmando que os "valentões" começam "atacando os mais vulneráveis".