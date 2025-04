Ruud vence Medjedovic e mantém chances de ser bicampeão do ATP 500 de Barcelona

O tenista norueguês Casper Ruud (nº 10 do mundo), atual campeão do ATP 500 de Barcelona, garantiu sua vaga nas quartas de final do torneio ao vencer nesta quarta-feira (16) o sérvio Hamad Medjedovic (72º) por 7-5 e 7-5.

O tenista de Oslo vai enfrentar o dinamarquês Holger Rune (nº 13), que venceu de virada o argentino Sebastián Báez (nº 35) por 4-6, 6-1 e 6-2.

Rune, que desistiu de Monte Carlo na semana passada devido a uma intoxicação alimentar, perdeu o primeiro set para o tenista de Buenos Aires. No entanto, ele se recuperou quebrando o saque do adversário três vezes no segundo set e fez o mesmo no terceiro.

Mais cedo, o grego Stefanos Tsitsipas (nº 16 do mundo) derrotou o americano Sebastian Korda (nº 24) por 7-6 (7/4) e 6-4 e também avançou às quartas de final em Barcelona.

Tsitsipas, quatro vezes vice-campeão do torneio conhecido como Conde de Godó, vai enfrentar o francês Arthur Fils (nº 14) valendo uma vaga nas semifinais. Fils avançou ao derrotar o espanhol Pedro Martínez (nº 49) por 6-3 e 6-2.