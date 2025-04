Petróleo fecha em alta ante negociações entre EUA e China sobre tarifas

Os preços do petróleo fecharam em alta nesta quarta-feira (16), impulsionados pelos sinais de abertura de Pequim às negociações com os Estados Unidos sobre as tarifas alfandegárias, mas estagnaram ao final da sessão devido aos comentários do presidente do Fed, banco central americano.

O preço do barril Brent do Mar do Norte para entrega em junho subiu 1,82%, a 65,85 dólares.