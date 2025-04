A China anunciou nesta quarta-feira (16) um crescimento econômico de 5,4% no primeiro trimestre, acima das expectativas dos analistas, em parte graças ao frenesi exportador de suas empresas antes do aumento expressivo das tarifas por parte dos Estados Unidos.

Presidente da China prossegue com ofensiva diplomática ao visitar a Malásia

O presidente chinês, Xi Jinping, se reuniu nesta quarta-feira (16) com o primeiro-ministro e o rei da Malásia, em uma visita de Estado na qual se apresenta como um parceiro confiável diante da ofensiva comercial global dos Estados Unidos.

(China diplomacia Malásia comércio política, 480 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

=== OMS PANDEMIA ===

GENEBRA:

OMS anuncia acordo histórico para prevenir e combater futuras pandemias

Após mais de três anos de negociações, os países-membros da Organização Mundial da Saúde (OMS) aprovaram nesta quarta-feira (16) um acordo histórico para prevenir e enfrentar pandemias.

(OMS pandemia tratado diplomacia saúde vírus, 780 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

HAVANA:

'La bolita', a loteria clandestina que ganha adeptos em uma Cuba em crise

Há duas décadas que Carlos percorre diariamente um bairro de Havana Velha recolhendo as apostas de "la bolita", a loteria clandestina que multiplica seus seguidores em meio à crise econômica em Cuba.

(Cuba economia, 410 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

LONDRES:

Definição legal de 'mulher' é baseada no sexo biológico, decide Suprema Corte britânica

A definição legal do que é ser mulher deve ser baseada no sexo biológico, e não no gênero, determinou a Suprema Corte britânica nesta quarta-feira (16), em uma decisão altamente sensível que pode ter consequências significativas para as mulheres transgênero no Reino Unido.

(GB justiça Mulheres LGBTQIA+, 630 palavras, já transmitida)

BRUXELAS:

UE identifica sete países 'seguros' e limita critérios para concessão de asilo

A União Europeia (UE) identificou, em uma lista publicada nesta quarta-feira (16), sete países 'seguros', uma medida que limita aos cidadãos destas nações as possibilidades de obter asilo no bloco e permitiria acelerar o retorno de migrantes não aceitos.

(UE diplomacia migração, 530 palavras, já transmitida)

MOSCOU:

Centro para soldados russos feridos na Ucrânia no auge de sua capacidade

"Ded", um veterano russo da ofensiva de Moscou contra a Ucrânia, ainda manca com sua nova perna ortopédica depois de ser amputado. No entanto, graças aos cuidados que recebeu em um centro de reabilitação perto de Moscou, o homem de 53 anos começou a andar de novo.

(Rússia veteranos conflito Ucrânia, 600 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

KHARKIV:

Imersos na guerra, a dura vida dos idosos de um abrigo na Ucrânia

A felicidade é "ter o suficiente para não morrer de fome, [ter] roupas e sapatos. É o meu caso", comenta Zinaida Guyrenko, aposentada ucraniana cuja velhice se viu afetada pela invasão russa.

(Ucrânia conflito Rússia saúde, 580 palavras, já transmitida)

-- ORIENTE MÉDIO

JERUSALÉM:

Israel bloqueia entrada de ajuda humanitária em Gaza

Israel afirmou, nesta quarta-feira (16), que continuará bloqueando a entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza, onde sua ofensiva militar transformou o território palestino em uma "vala comum", segundo a ONG Médicos Sem Fronteiras (MSF).

(Palestinos Israel conflito ajuda ONG)

NAZARÉ:

Diretor de hospital de Gaza está preso em condições 'desumanas' em Israel

O médico Hussam Abu Safiya, diretor do Hospital Kamal Adwan, no norte da Faixa de Gaza, está sendo mantido em condições "desumanas" e submetido a "intimidação física e psicológica" por Israel, disse sua advogada à AFP.

(Gaza conflito Palestinos prisioneiros Israel, 640 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

Ave cautelosa com novidades pode beneficiar outros animais

Apesar de sua reputação de ladra, a pega desconfia de objetos desconhecidos, uma fobia que poderia ser explorada por outras aves para proteger seus ovos desta predadora, de acordo com um estudo.

(Biologia animais ciência, 510 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

--- Acompanhamento das partidas de volta das quartas de final da Liga dos Campeões: Real Madrid-Arsenal e Inter de Milão-Bayern de Munique.

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com