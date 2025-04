Médico de cuidados paliativos acusado de matar 15 pacientes em Berlim

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O médico supostamente "administrava um analgésico e um relaxante muscular em seus pacientes (...) sem seu conhecimento ou consentimento", afirmou o MP de Berlim em um comunicado.

O relaxante muscular teria "paralisado os músculos respiratórios, levando a uma parada respiratória e à morte em minutos", acrescenta a nota.

As vítimas são 12 mulheres e três homens, supostamente assassinados entre setembro de 2021 e julho de 2024. As vítimas tinham idades entre 25 e 94 anos.

Em uma ocasião, o suspeito matou dois pacientes no mesmo dia. Na manhã de 8 de julho de 2024, ele supostamente matou um homem de 75 anos em sua casa no distrito de Kreuzberg, no centro da capital alemã. "Algumas horas depois" teria feito o mesmo com uma mulher de 76 anos no bairro vizinho de Neukoelln.