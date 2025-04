Google desativará comentários sobre escolas em seu aplicativo Maps

As avaliações e classificações dadas às escolas do mundo inteiro, pelos usuários do aplicativo Google Maps, serão desativadas no final de abril, anunciou a empresa nesta quarta-feira (16).

"Esta decisão se deve à presença recorrente de contribuições intempestivas, prejudiciais e contrárias às nossas políticas", disse um porta-voz da empresa, contatado pela AFP.