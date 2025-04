Fed alerta para tensão entre metas de inflação e emprego causada por guerra tarifária

Diferentemente de outros bancos centrais, o Fed tem um duplo mandato do Congresso para que garanta tanto preços estáveis quanto o pleno emprego, dois objetivos que ele deve manter em equilíbrio com o aumento ou a redução da taxa de juros, que freia ou acelera a demanda na economia americana.

As tarifas impostas por Donald Trump devem fazer os preços subir e limitar o crescimento, o que poderia colocar o Federal Reserve (Fed) diante do "cenário desafiador" de ter que escolher entre o desemprego e o controle da inflação, alertou nesta quarta-feira (16) o presidente da instituição, Jerome Powell.

"É muito provável que as tarifas gerem, pelo menos, um aumento temporário da inflação", disse Powell durante um evento em Chicago, onde alertou que o efeito inflacionário "pode ser mais persistente". "Evitar esse resultado vai depender da magnitude do efeito, do tempo que ele demorar para se traduzir totalmente nos preços, e, em última instância, de manter as expectativas de inflação bem ancoradas a longo prazo", ressaltou o presidente do Fed.

Embora as metas de inflação e emprego estejam, em grande parte, equilibradas, as autoridades do Fed poderiam se encontrar diante "de um cenário desafiador no qual nosso duplo mandato esteja sob tensão", advertiu Powell, ao destacar que a estabilidade dos preços é necessária para criar "condições fortes no mercado de trabalho".

Economistas alertaram que as tarifas anunciadas recentemente pelo governo americano vão aumentar os preços, pelo menos temporariamente, e que haverá um freio no crescimento. Mas o presidente Donald Trump insiste em que as sobretaxas são apenas parte de um programa econômico que inclui uma redução de impostos e desregulamentação, para estimular as redes de abastecimento, promover o crescimento, equilibrar a inflação e devolver empregos para a indústria.

Powell reiterou, no entanto, o impacto no duplo mandato do Fed: as tarifas "provavelmente nos afastarão das nossas metas".