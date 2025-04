Diretor de hospital de Gaza está preso em condições 'desumanas' em Israel

O médico de 52 anos ganhou destaque durante a ofensiva israelense no norte de Gaza, relatando nas redes sociais a situação dos doentes, feridos e deslocados em seu hospital.

O médico Hussam Abu Safiya, diretor do Hospital Kamal Adwan, no norte da Faixa de Gaza, está sendo mantido em condições "desumanas" e submetido a "intimidação física e psicológica" por Israel, disse sua advogada à AFP.

O Ministério Público Militar classificou o caso do médico como "confidencial", e a defesa não teve acesso ao inquérito. Sua advogada, Ghaid Qassem, conseguiu visitá-lo em 19 de março na prisão de Ofer, na Cisjordânia ocupada.

Dezenas de funcionários foram presos, incluindo Abu Safiya, acusado de ser membro do Hamas, que desencadeou a guerra em Gaza após seu sangrento ataque ao sul de Israel em 7 de outubro de 2023.

Forças israelenses invadiram o hospital em 27 de dezembro, alegando que abrigava um "centro de terror" do movimento islamista palestino Hamas.

Pediatra de formação, recusou-se a abandonar o complexo localizado em Beit Lahia, no norte, apesar dos avisos do Exército israelense.

O "calvário" do médico começou em Sde Teiman, base militar no deserto de Negev, no sul de Israel, para onde foi transferido antes de Ofer.

No complexo, foi submetido a quatro interrogatórios "com espancamentos, maus-tratos e tortura". Mais tarde, em Ofer, passou 25 dias em uma pequena cela, onde também foi interrogado, disse a advogada.

As autoridades israelenses o designaram como "combatente ilegal" por um período ilimitado, acrescentou.