Conselho Federal de Medicina proíbe tratamentos hormonais para menores trans

O Conselho Federal de Medicina (CFM) aumentou de 16 para 18 anos a idade mínima para que uma pessoa transgênero possa receber tratamentos hormonais no país, em uma resolução publicada nesta quarta-feira (16).

A administração de hormônios para que menores possam desenvolver características sexuais do gênero com o qual se identificam é objeto de discussão em vários países. No Brasil, foi autorizada pelo CFM em 2019.