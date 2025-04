Banco do Canadá mantém sua taxa de juros oficial em 2,75%

"A mudança significativa na direção da política comercial dos Estados Unidos e a imprevisibilidade em torno das tarifas aumentaram a incerteza, reduziram as perspectivas de crescimento econômico e elevaram as expectativas de inflação", explicou o Banco Central em um comunicado.

Em vez de publicar suas previsões econômicas trimestrais habituais, o Banco do Canadá apresentou dois cenários. No pior cenário, uma guerra comercial prolongada com os Estados Unidos — o principal parceiro comercial do Canadá — desencadearia uma recessão e faria os preços dispararem.

No dia anterior, a agência nacional de estatísticas informou que a inflação no Canadá caiu para 2,3% em relação ao ano anterior em março, um número que surpreendeu os analistas, já que as perspectivas econômicas do país continuaram obscurecidas pelas novas tarifas impostas pelos Estados Unidos.

Os anúncios das tarifas e a incerteza minaram a confiança dos consumidores e das empresas, o que provocou um menor consumo e um menor gasto empresarial, assim como o declínio do emprego e a desaceleração das contratações.

"Espera-se que as tarifas e as interrupções na cadeia de suprimentos aumentem alguns preços" e "as expectativas de inflação de curto prazo aumentaram à medida que as empresas e os consumidores antecipam custos mais altos devido ao conflito comercial", observou o banco central.

No entanto, indicou que prosseguirá com cautela e continuará a avaliar as pressões de baixa sobre a inflação decorrentes de uma economia mais fraca e as pressões de alta sobre a inflação decorrentes do aumento dos custos.