Wall Street fecha em baixa à espera de novos passos na guerra comercial

"Está tranquilo", disse Adam Sarhan, de 50 Park Investments, ao considerar que está ocorrendo uma "digestão" ou "consolidação da volatilidade do mercado nas últimas semanas".

Uma porta-voz da Casa Branca afirmou mais cedo que a bola está "com a China" na batalha tarifária entre Washington e Pequim.

Os investidores receberam com bons olhos a calma no mercado de títulos do Tesouro americano, depois do aumento repentino dos rendimentos desses títulos na semana passada.

Contudo, ainda existe muita incerteza entre os atores do mercado, segundo Sarhan.