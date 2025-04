Nvidia prevê perda de US$ 5,5 bilhões no envio de chips dos EUA à China

Autoridades dos Estados Unidos comunicaram na semana passada à Nvidia que deve obter permissões para exportar seus chips H20 para a China, em meio a preocupações de que possam ser utilizados em supercomputadores do país asiático, disse a empresa de Silicon Valley em uma apresentação à Comissão de Valores Mobiliários (SEC).

As ações da Nvidia, que já experimentaram uma grande volatilidade desde o anúncio das tarifas do presidente americano Donald Trump em 2 de abril, caíram mais de 6% nas operações após o fechamento do mercado.

A nova norma de concessão de licenças aplica-se às unidades de processamento gráfico (GPU) da Nvidia com uma largura de banda semelhante à da H20.

Os Estados Unidos já haviam proibido as exportações para a China das GPUs mais sofisticadas da Nvidia, projetadas para alimentar modelos de inteligência artificial mais avançados.

A Nvidia foi informada de que a exigência de licença para os chips H20 durará indefinidamente, afirma na notificação.