Trump volta a atacar Zelensky, culpando-o por 'milhões' de mortes na invasão russa

O presidente americano, Donald Trump, voltou a atacar seu contraparte ucraniano, Volodimir Zelensky, nesta segunda-feira (14), culpando-o falsamente pela invasão russa a seu país e responsabilizando-o por "milhões" de mortes.

Trump, que teve uma discussão pública com Zelensky em pleno Salão Oval da Casa Branca há seis semanas, disse que o ucraniano compartilhava a culpa com o presidente russo, Vladimir Putin, que ordenou a invasão ao país vizinho em fevereiro de 2022, e com o então presidente americano, Joe Biden.