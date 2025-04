O peruano Mario Vargas Llosa, vencedor do prêmio Nobel de Literatura em 2010, morreu no domingo (13) aos 89 anos em Lima, onde viveu os últimos meses afastado dos eventos públicos após uma carreira prolífica que o levou ao topo das letras hispânicas.

O Nobel de Literatura peruano Mario Vargas Llosa faleceu no domingo (13) em Lima aos 89 anos e com ele se perde o último representante da geração dourada da literatura latino-americana.

O peruano ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, que morreu no domingo (13) em Lima, tinha uma grande paixão pela política. Embora não gostasse de lembrar, ele simpatizou com a revolução cubana e, como candidato, liderou a direita nas eleições presidenciais peruanas, que perdeu em 1990.

Principais obras do peruano Mario Vargas Llosa

Ao longo de seis décadas, o escritor peruano Mario Vargas Llosa, que morreu no domingo (13) no Peru, produziu uma obra prolífica que incluiu romances, contos, ensaios, peças de teatro e artigos de jornal.

'Um gênio das letras': as reações à morte de Mario Vargas Llosa

"Um gênio das letras" e "um mestre universal da palavra". As reações à morte do vencedor do Prêmio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa se sucederam do Peru, onde foi decretado um dia de luto nacional, ao exterior.

As principais datas na vida de Mario Vargas Llosa

Uma breve retrospectiva da vida do escritor peruano e prêmio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa:

Vargas Llosa e seu tempo como jornalista na Agence France-Presse

O peruano vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, que morreu no domingo aos 89 anos, viveu em Paris durante grande parte da década de 1960, onde trabalhou como jornalista no serviço em espanhol da Agence France-Presse (AFP).

Daniel Noboa e o desafio de apaziguar um Equador dividido após a reeleição

Daniel Noboa, reeleito presidente do Equador no domingo, enfrenta o desafio de apaziguar um país abalado pela violência do narcotráfico e dividido após uma eleição em que sua rival denunciou fraude.

Noboa, o jovem presidente que conquistou o poder no Equador com a promessa de sufocar o narcotráfico

Com discursos curtos, um olhar firme e sempre cercado por um forte esquema de segurança, o presidente Daniel Noboa foi reeleito no domingo (13) no Equador com o compromisso de dobrar a aposta para enfrentar um narcotráfico audacioso.

Trump diz que ninguém está livre de tarifas mas os mercados operam em alta

Os mercados receberam com satisfação nesta segunda-feira (14) a suspensão temporária das tarifas americanas sobre os produtos tecnológicos, apesar dos novos ataques do presidente Donald Trump contra a China e de sua declaração de que "ninguém vai sair impune" de suas medidas.

Xi alerta que protecionismo 'não leva a lugar nenhum' no início de viagem pelo sudeste

O presidente chinês, Xi Jinping, advertiu que o protecionismo "não leva a lugar nenhum", ao iniciar nesta segunda-feira (14) uma viagem pelo sudeste asiático com o objetivo de fortalecer as relações comerciais regionais para compensar o impacto das tarifas anunciadas pelos dos Estados Unidos.

Trump recebe Bukele para fortalecer amizade e pacto migratório

Donald Trump receberá na Casa Branca, nesta segunda-feira (14), seu melhor amigo da América Latina, o presidente salvadorenho Nayib Bukele, que tem sido uma figura-chave desde que concordou em prender os migrantes expulsos dos Estados Unidos em troca de dinheiro.

Atendimento psiquiátrico na Ucrânia à beira do colapso devido à guerra

Enquanto drones e mísseis russos rasgavam o céu e as defesas aéreas trovejavam na Ucrânia, Olga Klimova dormia profundamente em um hospital psiquiátrico superlotado na Ucrânia.

Chefe da diplomacia do Irã viajará para Moscou para discutir as negociações com EUA

O ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqchi, viajará a Moscou nos próximos dias para discutir com a Rússia as recentes negociações que manteve com os Estados Unidos sobre seu programa nuclear, antes de uma nova rodada de negociações em Roma no

