Mario Vargas Llosa, vencedor do Nobel de Literatura, morre aos 89 anos

O peruano Mario Vargas Llosa, vencedor do prêmio Nobel de Literatura em 2010, morreu no domingo (13) aos 89 anos em Lima, onde viveu os últimos meses afastado dos eventos públicos após uma carreira prolífica que o levou ao topo das letras hispânicas.

"Sua partida entristecerá seus parentes, seus amigos e seus leitores ao redor do mundo, mas esperamos que encontrem consolo, como nós, no fato de que ele gozou de uma vida longa, múltipla e frutífera", acrescentou a família no comunicado divulgado nas redes sociais.

A família não informou o horário nem as causas da morte, mas o escritor laureado estava com sua saúde debilitada desde que voltou à capital peruana em 2024, após deixar Madri.

O governo peruano decretou "Luto Nacional no dia 14 de abril" e anunciou bandeiras a meio mastro em áreas do Estado devido ao falecimento.

Alguns fãs se aproximaram em silêncio da residência do escritor, no bairro boêmio de Barranco, na capital do Peru, e exibiram livros do Vargas Llosa.

"(Vargas Llosa) é um exemplo que mostra que uma pessoa pode viver fazendo aquilo que mais o apaixona, e em seu caso foi a literatura", declarou à AFP David Marreros, um artista plástico de 30 anos.

A tristeza era evidente em Gustavo Ruiz, um filósofo, que, sem conter as lágrimas, afirmou que o escritor "foi uma referência muito importante que dizia que a literatura havia salvado sua vida".