Hungria reforma Constituição para restringir direitos LGBTQIAPN+

O primeiro-ministro nacionalista, Viktor Orban, que prometeu em março uma "grande limpeza de Páscoa", também promoveu uma emenda contra cidadãos com dupla nacionalidade considerados "traidores da nação".

O Parlamento húngaro continua, nesta segunda-feira (14), com sua ofensiva para restringir as liberdades das pessoas LGBTQIAPN+, adotando uma emenda para fixar na Constituição a existência de apenas dois gêneros, masculino e feminino, entre outras reformas.

Antes da votação, aprovada por ampla maioria (140 votos a favor e 21 contra), várias dezenas de manifestantes bloquearam a entrada do Parlamento, em Budapeste, e foram rapidamente dispersos pelo numeroso efetivo policial.

"Quando tentávamos bloquear a primeira reforma da Constituição" em 2011, "nunca pensamos que continuaríamos aqui 14 anos depois", comentou a deputada opositora Timea Szabo.

Dentro do Parlamento, alguns deputados exibiram uma faixa de protesto, enquanto do lado de fora do edifício os manifestantes gritavam: "Não permitiremos" que a Hungria se torne a "Rússia de Putin".

Ecoando um decreto assinado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a Constituição especificará que uma pessoa é "ou um homem ou uma mulher".