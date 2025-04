EUA envia sinal de possíveis tarifas sobre produtos farmacêuticos e semicondutores

Os Estados Unidos abriram a porta nesta segunda-feira (14) para impor tarifas sobre semicondutores e produtos farmacêuticos, alimentando a incerteza em uma guerra comercial na qual o presidente chinês Xi Jinping advertiu que "não pode haver vencedores". O presidente americano, Donald Trump, transformou as tarifas na pedra angular de sua política econômica e em uma ferramenta diplomática essencial para arrancar concessões de outros países.

Trump impôs uma tarifa universal de 10%, mas suspendeu outras mais altas para dezenas de parceiros comerciais por 90 dias, enquanto mantém a pressão sobre a China. Seu Departamento de Comércio iniciou investigações sobre os "efeitos na segurança nacional" de produtos e ingredientes farmacêuticos, assim como de semicondutores e equipamentos de fabricação de chips, segundo documentos publicados no Registro Federal. Em meio às ameaças de novas tarifas, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, anunciou que estão avançando as negociações com diversos países para firmar acordos comerciais — sem dar maiores detalhes. Sobre o gigante asiático, ele afirmou que "há um grande acordo a ser feito", mas foi vago quanto ao calendário ou às possibilidades de êxito.

As novas tarifas sobre a China chegaram a 145%, e Pequim retaliou com tarifas de 125% sobre as importações americanas. Washington pareceu aliviar ligeiramente a pressão na sexta-feira, ao conceder isenções tarifárias para smartphones, laptops, semicondutores e outros produtos eletrônicos que a China exporta em grande quantidade. — De curta duração? —

Mas Trump e alguns de seus principais assessores disseram no domingo que essas isenções foram mal interpretadas e serão apenas temporárias. "NINGUÉM escapa (...) Muito menos a China, que de longe é quem nos trata pior!', publicou Trump em sua plataforma Truth Social. O Ministério do Comércio chinês interpretou a medida de sexta-feira como "um pequeno passo" e insistiu que todas as tarifas devem ser eliminadas.

O presidente chinês, Xi Jinping, advertiu nesta segunda-feira, ao iniciar um giro pelo sudeste asiático em Hanói (Vietnã), que o protecionismo "não leva a lugar nenhum" e que em uma guerra comercial "não haverá vencedores". A China tem tentado se apresentar como uma alternativa estável diante de um Washington errático, buscando apoio de países preocupados com a tempestade econômica global. Bessent declarou à Bloomberg TV que já começaram as conversas com o Vietnã, e que na quarta-feira começarão com o Japão, e na semana que vem, com a Coreia do Sul.