Estudante palestino é preso durante entrevista de cidadania nos EUA

O aluno Mohsen Mahdawi é cofundador de um grupo de estudantes palestinos em Columbia junto com Mahmoud Khalil, rosto do movimento e que o governo do presidente Donald Trump também tenta expulsar desde a sua prisão em março.

As autoridades de imigração dos Estados Unidos prenderam nesta segunda-feira (14) outro estudante da Universidade de Columbia que participou dos protestos pró-palestinos no ano passado, quando ele compareceu a uma entrevista para obtenção de nacionalidade.

Mahdawi é um palestino nascido na Cisjordânia ocupada que reside legalmente nos Estados Unidos desde 2015. No próximo mês, ele se formaria e tinha a previsão de iniciar um mestrado em Columbia no próximo semestre, segundo a denúncia.

Entre os detidos também se encontra a estudante turca da Universidade de Tufts, Rumeysa Ozturk, e Yunseo Chung, originária da Coreia do Sul com residência permanente nos Estados Unidos e estudante em Columbia.

Por ora, as deportações de estudantes detidos foram bloqueadas pelos juízes.

Segundo um comunicado do Movimento Juvenil Palestino publicado no Instagram, a prisão de Mahdawi é "uma continuidade da campanha da administração Trump que começou com a detenção de Mahmoud Khalil no mês passado, e uma escalada nas táticas do ICE [Serviço de Imigração e Controle de Alfândega dos Estados Unidos] e do DHS [Departamento de Segurança Doméstica] para sequestrar e deter estudantes e outros não cidadãos que se destacaram em sua oposição ao genocídio de Israel em Gaza".

