Partido pró-democracia mais antigo de Hong Kong à beira da dissolução

Membros do partido político pró-democracia mais antigo de Hong Kong, que liderou os protestos em massa de 2019 reprimidos pela China, votaram neste domingo (13) pela sua dissolução, uma proposta da liderança.

Mais de 90% dos 100 membros presentes na votação apoiaram a moção que permite aos líderes prosseguir com as medidas necessárias para sua dissolução, principalmente no nível contábil, de acordo com o partido.