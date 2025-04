Noboa lidera segundo turno no Equador

Tudo indica que os eleitores apoiaram a política rígida de Noboa contra o narcotráfico e a violência crescente no país, com um resultado parcial de 56,1% contra 43,9%, segundo a autoridade eleitoral.

O presidente equatoriano, Daniel Noboa, estava à frente da sua adversária de esquerda, Luisa González, no segundo turno presidencial, após a apuração de 76% dos votos.

Segundo o Comunicaliza, no início de abril, as intenções de voto para Noboa eram de 50,3%, contra 49,7% para González. "Na segunda-feira o país vai amanhecer dividido", disse Marcelo Salgado, administrador de uma cafeteria, de 61 anos.

A guerra de cartéis levou ao assassinato de um candidato presidencial, à tomada de prisões por gangues criminosas e ao ataque armado a uma emissora de televisão enquanto seus jornalistas transmitiam ao vivo. Tudo isso em uma economia endividada e sufocada pelo custo do combate ao tráfico.

"Nesta eleição, ou nos libertamos, ou afundamos", disse à AFP Elena Betancourt, uma aposentada de 73 anos. Institutos de pesquisas preveem uma disputa acirrada, após a vitória de Noboa no primeiro turno por menos de um ponto percentual.

- Fraude? -

Aos 37 anos, Noboa é um dos governantes mais jovens do mundo e quer se manter no poder até 2029. Dez anos mais velha, Luisa González deseja ser a primeira mulher a comandar o país, com apoio de seu padrinho político, o ex-mandatário socialista Rafael Correa (2007-2017).

Noboa denunciou irregularidades na contagem dos votos do primeiro turno, apesar de observadores internacionais terem descartado essa denúncia.