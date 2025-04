Israel ataca hospital em Gaza na madrugada de domingo com 1 morte confirmada

Uma menina morreu durante a evacuação, porque a equipe médica não conseguiu prestar cuidados urgentes, afirmou. O hospital é administrado pela Diocese de Jerusalém, que condenou o ataque em uma declaração, dizendo que aconteceu no "Domingo de Ramos, o início da Semana Santa, a semana mais sagrada do ano cristão".

Israel atacou o Hospital Al-Ahli, no norte de Gaza, na madrugada deste domingo, forçando a evacuação dos pacientes à medida que os ataques se intensificaram. O ataque atingiu o hospital após Israel emitir um aviso de evacuação, de acordo com o ministério da saúde de Gaza.

Israel disse que atacou um centro de comando e controle usado pelo Hamas no hospital para planejar e executar ataques contra civis e soldados israelenses, sem fornecer evidências. Disse que antes do ataque, medidas foram tomadas para mitigar danos, incluindo a emissão de avisos, e o uso de munições precisas e vigilância aérea.

Horas depois, um ataque separado a um carro em Deir al-Balah, no centro de Gaza, matou pelo menos sete pessoas, seis irmãos e um amigo, de acordo com a equipe do necrotério do Hospital Mártires de Al-Aqsa, que recebeu os corpos. O exército israelense também disse que visou outro centro de comando e controle na área de Deir al-Balah, quando muitos militantes do Hamas estavam presentes e planejavam realizar um ataque contra soldados israelenses.