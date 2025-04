Equador realiza segundo turno disputado entre esquerda e direita neste domingo

O Equador realiza o segundo turno das eleições presidenciais neste domingo, 13, entre o atual presidente conservador, Daniel Noboa, e a advogada de esquerda Luisa González.

Tanto Noboa quanto González prometeram aos eleitores soluções para as extorsões, assassinatos, sequestros e outros crimes que se tornaram comuns no país após a pandemia. No primeiro turno, realizado em fevereiro, Noboa ganhou 44,17% dos votos, enquanto González obteve 44%.