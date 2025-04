Piastri (McLaren) conquista pole position do GP do Bahrein de F1; Bortoleto larga em 18º

O piloto australiano Oscar Piastri (McLaren) conquistou neste sábado (12) a pole position do Grande Prêmio do Bahrein, enquanto seu companheiro de equipe, o britânico Lando Norris, líder do Mundial, teve que se contentar com o sexto melhor tempo e o brasileiro Gabriel Bortoleto terminou em 18º.

Piastri conquistou sua segunda pole position na carreira nas dunas do deserto do Bahrein, depois de garantir sua primeira no mês passado no Grande Prêmio da China.