Líder Inter vence Cagliari (3-1) e aumenta para 6 pontos vantagem sobre Napoli

Com um gol do seu capitão Lautaro Martínez, a Inter de Milão (1º) ampliou para seis pontos a vantagem sobre o Napoli (2º), pelo menos até segunda-feira, após vencer o Cagliari por 3 a 1 neste sábado (12), pela 32ª rodada.

O líder, que havia ficado no empate no último fim de semana contra o Parma (2-2), venceu no estádio de San Siro graças aos gols de Marko Arnautovic (13'), Lautaro Martínez (26') e Yann Bisseck (55').