Hamas espera 'avanços reais' no Cairo para uma trégua em Gaza

O movimento islamista palestino Hamas declarou, neste sábado (12), que espera "avanços reais" nas negociações planejadas no Cairo com vistas a uma nova trégua na Faixa de Gaza, onde os bombardeios israelenses mortais continuam.

Uma delegação do Hamas liderada pelo principal negociador do movimento, Khalil al-Hayya, chegará à capital egípcia neste sábado para discutir um possível cessar-fogo em Gaza com mediadores egípcios, disse uma autoridade do Hamas à AFP.

"Esperamos que a reunião leve a avanços reais em direção a um acordo que ponha fim à guerra e à agressão e garanta a retirada completa das forças de ocupação de Gaza", disse a autoridade, sob condição de anonimato.

Segundo a fonte, o Hamas não recebeu nenhuma nova proposta de trégua, apesar dos relatos da imprensa israelense de que Egito e Israel trocaram rascunhos de documentos relacionados a um acordo de cessar-fogo e à libertação dos reféns.

"Mas os contatos e as conversas com os mediadores continuam", afirmou.