EUA isenta produtos de alta tecnologia de tarifas

Segundo uma disposição do Serviço de Aduanas divulgada na sexta-feira à noite, essas isenções se aplicam em particular aos dispositivos eletrônicos importados da China, cujos produtos são tarifados em 145% em sua entrada nos EUA.

Em meio a uma guerra comercial com a China que está causando pânico nos mercados financeiros, os Estados Unidos moderaram sua postura ao isentar os smartphones, computadores e outros aparelhos eletrônicos das tarifas maciças impostas pelo seu presidente, Donald Trump.

Essa mudança de rumo dos Estados Unidos é "a melhor notícia possível para os investidores do setor tecnológico", resumiu Daniel Ives, analista financeira da Wedbush Securities.

Os semicondutores estarão isentos da tarifa aduaneira de 10% que a maior potência econômica aplica à imensa maioria dos produtos independentemente do país de origem.

De uma guerra comercial global, que provocou esta semana um terremoto nos mercados de todo o mundo, Trump passou a um enfrentamento frontal com a China.

Pequim retaliou na sexta-feira, aumentando as tarifas sobre todos os produtos americanos que entram em seu território para 125%, medida que entrou em vigor no sábado.

A China não parece ter a mesma opinião, chamando a política alfandegária da Casa Branca de “farsa” e “jogo de números”, e anunciou que apresentará uma queixa à Organização Mundial do Comércio (OMC) contra a última rodada de tarifas dos EUA.

Apesar das altas tensões comerciais, Trump disse na sexta-feira que está “otimista” em relação a um acordo com Pequim.

Nesse contexto global turbulento, Pequim se apresentou neste sábado como a defensora dos países pobres.

“Essas tarifas dos EUA causarão sérios danos aos países em desenvolvimento, especialmente aos menos desenvolvidos, e podem até mesmo desencadear uma crise humanitária”, disse o ministro do comércio chinês, Wang Wentao, em uma conversa telefônica na sexta-feira com a diretora-geral da OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, divulgada em um comunicado neste sábado.

Washington “continua a introduzir medidas tarifárias, criando enorme incerteza e instabilidade no mundo, causando caos tanto internacionalmente quanto dentro dos Estados Unidos”, insistiu ele.

De acordo com dados da potência asiática, os Estados Unidos absorvem 16,4% do total das exportações chinesas, no âmbito de um intercâmbio de cerca de 500 bilhões de dólares (2,9 trilhões de reais) amplamente favorável à China.

