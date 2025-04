Casa Branca diz que discussão com Irã 'foi construtiva'

As discussões entre o enviado especial dos EUA, Steven Witkoff, e o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, foram "muito produtivas e construtivas". É o que aponta comunicado da Casa Branca divulgado pela embaixada virtual dos Estados Unidos relativa a Teerã. Encontro ocorreu em Omã neste sábado, 12. Uma nova conversa está prevista para sábado que vem, dia 19.

"O enviado especial Witkoff ressaltou ao Dr. Araghchi que ele tinha instruções do presidente (Donald) Trump para resolver as diferenças entre nossas duas nações através do diálogo e diplomacia, se isto for possível", diz o texto. "Estas questões são muito complicadas e a comunicação direta do enviado especial Witkoff hoje foi um passo à frente para alcançar um resultado mutuamente benéfico. Os lados concordaram em se encontrar novamente no próximo sábado."