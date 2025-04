Bayern empata com Dortmund (2-2) mas mantém vantagem sobre Leverkusen

O Bayern de Munique empatou em 2 a 2 no 'Klassiker' do futebol alemão neste sábado (12) contra o Borussia Dortmund, mas graças ao tropeço do Bayer Leverkusen (2º) (0 a 0 com o Union Berlin), manteve a mesma vantagem na tabela nesta 29ª rodada. Com cinco rodadas restantes na Bundesliga, o Bayern tem 69 pontos, seis a mais que o Bayer Leverkusen, depois que os comandados de Xabi Alonso empataram em casa.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os bávaros ainda precisam de dez pontos para garantir matematicamente o 34º título do campeonato alemão. Nove pontos também seriam suficientes, graças ao seu saldo de gols muito favorável (54 contra 29 do Leverkusen). Assim, o Schale, troféu entregue ao vencedor do campeonato alemão, está cada dia mais perto de retornar a Munique, onde permaneceu entre 2013 e 2023, após o Leverkusen conquistá-lo na temporada passada. Neste sábado, no 'Klassiker' entre Bayern e Dortmund, foram os aurinegros que abriram o placar aos 47 minutos com um gol de Maximilian Beier. O Bayern achou que tinha feito a coisa mais difícil depois de reagir em quatro minutos com gols de Raphael Guerreiro (65') e Serge Gnabry (69'), mas Waldemar Anton empatou (75'). Ambas as equipes vão precisarão melhorar seu desempenho e precisão durante a semana no jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões. O Bayern de Munique visita o estádio de San Siro após perder por 2 a 1 para a Inter de Milão em Munique, e o Borussia Dortmund precisará de um milagre no Westfalenstadion para reverter a goleada de 4 a 0 sofrida fora de casa diante do Barcelona.

- "Pequena chance" - Mas, no que se refere à Bundesliga, o grande perdedor do dia é o Leverkusen, que, depois de ficar no 0 a 0 com o Union Berlin, não conseguiu aproveitar o resultado do 'Klassiker'. Depois de vencer por 1 a 0 nos acréscimos (90'+1) na visita ao Heidenheim na semana passada, os jogadores comandados pelo técnico Xabi Alonso não conseguiram encontrar nenhuma brecha no muro dos berlinenses, apesar do retorno de Florian Wirtz, que entrou em campo faltando 35 minutos para o fim. Foi seu primeiro jogo desde sua lesão em 8 de março.

"Estamos perdendo muitos pontos em casa", lamentou o capitão eslovaco do Leverkusen, Lukas Hradecky, acrescentando que "matematicamente, ainda há uma pequena chance (de conquistar o bicampeonato), mas as probabilidades diminuíram". Na disputa pelo terceiro e quarto lugares, os dois últimos que classificam para a Liga dos Campeões da próxima temporada, o Mainz perdeu por 2 a 0 para o Hoffenheim e, assim, perdeu a quarta colocação para o RB Leipzig (48 pontos contra 46), que venceu o Wolfsburg por 3 a 2 na sexta-feira. O Eintracht Frankfurt, que joga contra o Heidenheim no domingo, está em terceiro com os mesmos pontos do Leipzig.

Após uma vitória por 2 a 1 na visita ao Mönchengladbach, o Freiburg (6º) está de volta à disputa pelo Top 4, com 46 pontos. --- Jogos da 29ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação: - Sexta-feira: